Uomini e Donne, "che ci stai a fare qui?". Maria De Filippi sconvolta da Luca, la frase che fa calare il gelo

01 dicembre 2021 a

Puntate folli, scoppiettanti, pene di tensioni e sorprese quelle di Uomini e Donne registrata tra ieri e oggi, martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre. Con una Maria De Filippi incredula: secondo quanto si apprende, la padrona di casa di Canale 5, avrebbe cercato di far riflettere Ciprian Aftim. Il tutto dopo averlo rimproverato per la notte trascorsa con Andrea Nicole: una violazione del regolamento per la quale hanno abbandonato il programma. Una notte garibaldina che ha ovviamente deluso moltissimo la De Filippi.

Ma non è tutto. Per quel che riguarda il trono di Roberta Giusti, viene segnalato l'addio di Luca: troppo poco sereno, tanto da inviare una lettera di saluti alla redazione. Una missiva che ha voluto scrivere dopo che Roberta, nella precedente registrazione, gli ha chiesto "che ci stai a fare qui?". E così, dopo la domanda, è uscito dallo studio per poi non tornare nella puntata successiva.

La De Filippi così ha letto la sua lettera d'addio e ha detto di essere incredula: secondo la conduttrice, infatti, non si tratta di un vero addio, insomma ritornerà.

Insomma, molti colpi di scena a Uomini e Donne. Compreso quello nella registrazione di ieri, dove Isabella Ricci ha lasciato la trasmissione con Fabio, sorprendendo tutti. Ma anche in questo caso la sua scelta non ha convinto tutti: Gianni Sperti e Armando Incarnato su tutti. Staremo a vedere...

