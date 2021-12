Ballando con le stelle, dramma-Iva Zanicchi: grave incidente, ecco com'è ridotta. Puntata a rischio?

03 dicembre 2021 a

La partecipazione di Iva Zanicchi a Ballando con le stelle su Rai uno domani 4 dicembre è a rischio. La cantante, come lei stessa ha annunciato sul suo profilo Instagram, ha una brutta distorsione al piede. Eccola infatti sdraiata sul lettino di uno studio medico per un "grosso guaio".

Milly Carlucci aveva annunciato la Zanicchi "ballerina per una notte" nella prima semifinale di domani già nella scorsa puntata, insieme a Gabriel Garko. Probabilmente proprio la presenza dell'attore consentirà alla produzione di non dover trovare un sostituto per la Zanicchi. Ma forse è ancora troppo presto per dare la Zanicchi già fuori dal programma, bisogna aspettare i risultati degli esami della cantante. Il medico infatti ha preferito fare delle lastre per avere un quadro completo della situazione.

Nel video postato sul suo profilo Instagram la Zanicchi si vede sdraiata sul lettino con il piede fasciato. La cantante dice al medico di avvertire molto dolore al piede. Dopo una prima visita il dottore ha però escluso una frattura: "Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male", ha scritto lei su Instagram.

Insomma, la domanda è. Ma Iva Zanicchi salterà Ballando con le Stelle? Viste le cose sembrerebbe proprio di sì. Sicuramente domani 4 dicembre i medici daranno la loro diagnosi ma è difficile credere che potrà addirittura ballare nel giro di 24 ore. Si potrebbe forse pensare a una coreografia "tranquilla", magari con la cantante seduta. Oppure più semplicemente la sua partecipazione sarà rinviata: "Che guaio, che guaio. Non ci voleva".

