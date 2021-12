Ballando con le Stelle, Carolyn Smith asfalta e zittisce Selvaggia Lucarelli: "Sono 56 anni che lo faccio, non ti permettere"

05 dicembre 2021 a

Toh, che strano: Selvaggia Lucarelli al centro di una nuova lite. Il tutto, va da sé, a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Questa volta, la blogger che sputa veleno per professione, si è confrontata a muso duro con Carolyn Smith, il tutto nella prima parte dell'ottava puntata, quella in onda sabato 4 dicembre.

Il tutto avviene quando i giurati si trovano a valutare l'esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, che ovviamente - ormai è una caricatura - la Lucarelli deve stroncare. La Smith, da par suo, definisce la danza proposta "geniale". Ed ecco che la sputa-veleno replica: "Forse dobbiamo ridefinire il significato di geniale".

Peccato però che Carolyn Smith non abbia gradito particolarmente queste parole della Lucarelli, tanto da risponderle a tono: "Non criticare ciò che dico e non andare contro di me! Lavoro da più di cinquant’anni con il ballo". E ancora, ha aggiunto: "Questa è la mia opinione, è un giudizio tecnico, sono cinquantasei anni che mi occupo di danza".

Insomma, Selvaggia asfaltata. Tanto che prova a reagire, ma in modo piuttosto sommesso: "Io posso andare contro la tua opinione, con i miei mezzi". Niente da fare, una Smith scatenata le ha replicato: "No! Non puoi andare contro ciò che dico, io non vado contro la tua opinione e tu non vai contro la mia". E la Lucarelli: "Cerchiamo di stare calmi". "Io sono calma! Io sono sempre quella che, pur stando in mezzo, non parla mai contro gli altri", ha chiosato la Smith, la quale ha vinto il duello verbale con Selvaggia per ko tecnico.

