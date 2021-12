GfVip, Cesara Buonamici si collega con Alfonso Signorini al Tg5: "Ma è vero che...". Cala il gelo

07 dicembre 2021 a

Stavolta lo scoop arriva da Cesara Buonamici, una delle storiche conduttrici del Tg5. Il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip sarà Sandokan, ovvero Kabir Bedi. Lo spoiler della Buonamici lascia senza parole Alfonso Signorini, che si collega con il Tg5 prima della puntata del lunedì sera.

“Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva Kabir Bedi?“, dice la Buonamici durante il collegamento al Tg5. “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle?” – risponde il conduttore prima della diretta. “Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo“. Poi continuano gli spoiler della giornalista, che aggiunge: “Ma dammi un’altra notizia, ma non arriva Pippo Baudo per Katia?“. Mistero. Per adesso.

Intanto, sembra che la scelta caduta su Sandokan sia arrivata praticamente all'improvviso, in quarantena c'erano Ferdinando Giordano e Giulio Raselli (che avrebbero ricoperto la quota bei ragazzi single), pronti ad entrare nella casa. Nulla di fatto. Signorini ha scelto Kabir Bedi, uno degli attori in assoluto più apprezzati di sempre. Il suo Sandokan resta un evergreen assoluto.

Per Kabir arriva, così, il secondo reality show dopo L'Isola dei famosi - a cui partecipa come concorrente nel 2004 (arrivò secondo dietro Sergio Muniz). E, sicuramente, l'annuncio del suo arrivo potrebbe mandare in fibrillazione migliaia di sue anche lo seguono da sempre. Si sa, per adesso, che ha iniziato la quarantena - come del resto tutti i concorrenti che devo entrare nella casa di Cinecittà.

