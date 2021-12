Cesara Buonamici, vita stravolta? La foto del direttore Mimun: "Daje daje". Clamoroso addio al Tg5?

06 dicembre 2021 a

Clamorose sorprese in vista al Grande Fratello Vip versione "maratona extralarge". Vuoi vedere che nella casa di Cinecittà che ospita il reality di Canale 5 possa approdare Cesara Buonamici? Sì, proprio la storica mezzobusto del Tg5, volto amatissimo del telegiornale dell'ammiraglia Mediaset fin dai pionieristici tempi di Enrico Mentana e Lamberto Sposini.

A sganciare la bomba, tra il serio e il faceto, ci pensa il direttore Clemente J Mimun, che su Twitter pubblica la foto della collega e amica in compagna di Alfonso Signorini in persona, Mister GfVip. "Daje daje Cesara andrà al GfVip??", domanda sibillino Mimun, scatenando le voci e i commenti dei telespettatori sia del Tg5 sia del Grande Fratello.

"Con tutto il rispetto per il GfVip - c'è chi nota a botta calda -, una professionista come Cesara la vorrei sempre dietro la scrivania del Tg5 a dare notizie con il suo modo chiaro e rassicurante che la resa un volto famigliare. Non se lasci scappare". Qualcun altro azzarda: "Speriamo che vadano insieme a teatro".

D'altronde, Signorini è melomane e già pronto per la Prima alla Scala, tradizionale appuntamento che dà il via alla doppia festa, il Sant'Ambrogio milanese e l'Immacolata. Unico problema: lunedì sera il direttore del magazine Chi sarà impegnato a condurre la puntata serale del suo show.

