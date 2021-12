Ballando, la confessione di Federico Fashion Style: "Il mio corpo e la sorpresa", una vita... stravolta

Francesco Fredella 07 dicembre 2021 a

a

a

Sopra le righe, irriverente, inimitabile. Unico. Sicuramente, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, sta spopolando in televisione con l'arrivo a Ballando con le stelle. Un personaggio chiave, che unisce e divide al tempo stesso. Federico resta una delle rivelazioni della sedicesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Il parrucchiere 32enne si fa conoscere meglio grazie ad un'intervista a FqMagazine. Parla di tutto senza freni: dal lavoro alla famiglia. Passando per i sogni e l'avventura a Ballando con le stelle.

"Quindi pensano che sei gay?". Cosa esce di bocca alla Venier, Federico di sasso: si scatena l'inferno

“Per me ho già ho vinto perché sono riuscito a farmi conoscere per come sono realmente. Sono molto sulle righe, ma non fingo mai. Volevo vivere questa esperienza e condividerla con la mia famiglia”, dice nell'intervista. Parla anche della sua compagna a cui è legata da tantissimi anni. “Una compagna di viaggio meravigliosa. È una ragazza molto determinata, come me. La cosa di cui vado più fiero è che mi ha aiutato a conoscere bene il mio corpo. Non ho mai fatto attività fisica né sono andato in palestra. Per me è stata tutta una sorpresa. Ora so ballare!”, così la definisce.

Ma com'è la famiglia Lauri lontano dalle telecamere? Paillettes e brillanti ovunque? Forse sì. “Ci sono famiglie che vanno al parco alla domenica, io invece sono a lavorare a fare i conti della settimana. Lei ha capito subito chi io fossi, l’importanza del mio lavoro e il fatto che lo faccio anche per loro. Mi ha aiutato tantissimo in molti momenti difficili. È stata ed è molto comprensiva”, continua.

"Era solo la verità". Lo strazio di Federico Fashion Style dalla Venier: sfigurato da lacrime e dolore | Guarda

Alla sua compagna, che si chiama Letizia, Federico dedica la coreografia dell'ultima puntata sulle note di Elisa. “Abbiamo interpretato una coreografia emozionale sulle note di A modo tuo di Elisa. Un brano di una madre al proprio figlio. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla. Dopo tanto tempo che nostra figlia non veniva, abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita e non è stato facile”, dice nell'intervista a FqMagazine.

Ma Federico Fashion Style unisce e divide. Nell'intervista non si sottrae alle domande, anche quelle più difficili sulla sua sessualità. Spesso viene etichettato come "gay", ma lui stesso continua a smentire tutto questo. Federico e Letizia sono una famiglia molto felice e quattro anni fa hanno dato alla luce la piccola Sophie, nata grazie alla fecondazione assistita dopo anni di difficoltà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.