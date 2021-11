Domenica In, "quindi pensano che sei gay?". Cosa esce di bocca alla Venier, Federico di sasso: si scatena l'inferno

28 novembre 2021 a

Domenica pomeriggio, tempo per Domenica In. Dopo la caduta della scorsa settimana, ecco che Mara Venier torna al comando della trasmissione di Rai 1, il contenitore domenicale campione di ascolti. Una puntata che si apre con una clip confezionata dalla regia in cui sono stati riproposti tutti gli incidenti avvenuti alla mitica zia Mara nel corso delle varie edizioni di Domenica In, a partire dalla triplice frattura subita nel lontano 2004.

Dunque la conduttrice ha ringraziato il pubblico per l'affetto e la vicinanza dopo il guaio della scorsa settimana. E ancora, ha aggiunto: "Voglio ringraziare tutto lo studio che mi è stato vicino domenica scorsa, ringrazio davvero tutti quanti coloro che sono stati con me fino a sera per capire come evolveva la caduta".

Poi, però, scoppia la polemica. Il punto è che ospite in studio, insieme a Selvaggia Lucarelli che più volte lo ha stuzzicato a Ballando con le Stelle, c'è Federico Fashion Style. E anche a Domenica In si indaga in modo poco sgraziato sul suo orientamento omosessuale. "Quindi pensano che tu sia gay?", chiede a bruciapelo la Venier. Evidente l'imbarazzo di Federico. E in parallelo, ecco montare la protesta sui social: "Vergognoso", scriveva un utente. E un altro: "Questo atteggiamento nei suoi confronti lo trovo fortemente discriminatorio". E ancora: "Ma saranno cavoli suoi, sì o no?". Già, da parte di Mara Venier, una domanda sbagliata.

