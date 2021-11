Ballando con le Stelle, bomba di Bianca Gascoigne: "La sua eliminazione...", cosa proprio non torna

27 novembre 2021 a

a

a

Bianca Gascoigne a Ballando con le stelle - il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci - è stata momentaneamente eliminata. Potrà rientrare in gioco partecipando alla puntata di ripescaggio. In una lunga intervista ha parlato di questa esperienza. “Con Simone Di Pasquale abbiamo un grande feeling. All’inizio ero molto spaventata per via della lingua, fortunatamente Simone parla un inglese perfetto.” La Gascoigne, ha poi rivelato che senza Simone Di Pasquale al fianco non ce l’avrebbe mai fatta ad affrontare questa avventura.

"Mi ha scritto dopo la puntata". Selvaggia smaschera Morgan, finita malissimo a "Ballando" | Guarda

La figlia di Paul Gascoigne ha anche raccontato chi è che la sorpresa di più nello show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci: "Valeria Fabrizi. Non riesco proprio a crederci che abbia 85 anni! E’ un’ispirazione per me, così glamour, affascinante e in forma. Quando la vedo esibirsi mi viene solo da dire wow…”.

"Chi è davvero Selvaggia" e cosa accadrà dopo la rissa con Morgan: la bomba di Ivan Zazzaroni

Infine racconta con chi ha maggiormente legato tra tutti i concorrenti: "Federico Lauri (Federico fashion Style). C’è un rapporto meraviglioso tra noi…Lui è veramente un tipo spassoso. Stiamo sempre insieme appena possiamo in Auditorium”. Un'amicizia nata dietro le quinte che rischia di interrompersi per via della momentanea eliminazionde della concorrente inglese. La speranza, per la Gascoigne, è la puntata di ripescaggio. Anche perché a detta di molti, la sua eliminazione è stata una vera sorpresa, in negativo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.