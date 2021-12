Domenica In, lo strazio di Federico Fashion Style: "Era solo la verità", sfigurato da lacrime e dolore

05 dicembre 2021 a

Attimi di strazio e commozione a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1, il tutto nella puntata di oggi, domenica 5 dicembre. In studio, come spesso accade, si celebra il cast di Ballando con le Stelle - il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci - e si parla della puntata del giorno precedente.

E tra gli ospiti ecco Federico Fashion Style, nome d'arte di Federico Lauri, che nella seconda parte della puntata di ieri di Ballando ha commosso e si è commosso parlando della figlia, Sophie Maelle. E a Domenica In, Federico ritorna sull'episodio: "Ho raccontato la verità - premette -. Era il sogno che non riuscivo a esaudire. Con Letizia abbiamo deciso di intraprendere la strada della fecondazione artificiale per realizzarlo. È un miracolo, un messaggio per le persone come me che sperano di avere un figlio… dopo le difficoltà arriverà! Voglio anche cogliere l’occasione per ringraziare Milly Carlucci. Ieri è stato un regalo per tutti e grazie a lei mi sono liberato anche di questa cosa, ne sono davvero molto felice", ha affermato ancora molto emozionato Federico Fashion Style.

Molto colpito Memo Remigi, suo collega anche a Ballando, il quale ha commentato: "Ho vissuto l’esperienza di Federico diretto le quinte, con tutta la sua stravaganza. Ieri sera mi ha commosso, mi ha riportato all’emozione di quando è nato mio figlio, lo capisco... Ieri sera era più che altro Piangendo con le stelle", ha chiuso Memo Remigi con una battuta azzeccata.

