Ballando con le Stelle, voci vergognose sulla figlia? Il pianto in diretta di Sara Di Vaira

La figlia di Sara Di Vaira partecipa a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Brenda si esibisce nella gara Ballando con te, che è dedicata a future promesse del mondo della danza. Vince contro il ballerino di danza classica Leonardo e si scatenano le polemiche: secondo le malelingue la vittoria potrebbe essere arrivata perché la Di Vaira ricopre un ruolo importante nello show di Milly Carlucci.

Scoppia una vera e propria polemica, forse abbastanza inutile. Sara Di Vaira piange in diretta e rompe il silenzio sui social. “In qualunque circostanza la cosa più importante è non denigrarsi mai. È inutile tormentarsi in questo modo. Quando ti senti giù di morale Oplà, raccogli la forza per tirarti su da sola. Sei una persona meravigliosa, perciò non disprezzarti mai e non dare ascolto a chi cerca di denigrarti”, scrive mettendo nel tag anche sua figlia Brenda.

Così, con queste parole, Sara Di Vaira mette a tacere tutti i criticoni che la prendono di mira. Silenzio assoluto, invece, da parte di Milly Carlucci che preferisce non entrare affatto in questa polemica. Ma per fortuna in Rete non arrivano solo critiche: Sara Di Vaira e Brenda ricevono l’appoggio e il sostegno di molti fan. “Uno spettacolo”, “Una vera forza della natura”, commentano alcuni. E su Instagram arriva pure il commento Selvaggia Lucarelli: “Clamorosa”.

Brenda è, sicuramente, una ragazza di talento. Nasce dalla relazione tra Sara Di Vaira e l’ex marito Mirko Gozzoli, otto volte campione negli standard. Nel corso della serata di sabato, durante la diretta di Ballando con le stelle, si esibisce sulle note di Raffaella Carrà Brenda. Grande emozione.

