Sabrina Salerno, la frase con cui il padre le ha rovinato la vita: "Tu sei il caso, per te non provo nulla"

Tempo di confessioni, drammatiche, a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Ospiti in studio ecco Sabrina Salerno e Samuel Peron, che raccontano la loro parabola a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. E la Salerno spiega come non sia stato semplice fidarsi sin dal principio del suo compagno.

"Io sono sempre stata una donna molto indipendente autonoma e avere fiducia e farmi condurre nel ballo non è stato facile", ha spiegato la showgirl. E il ballerino ha confermato, spiegando come trovare una connessione con la sua partner sia stato "difficile come costruire Roma".

Dunque la Salerno ammette di essere molto autocritica, e argomenta: "Io questo mestiere non lo volevo fare, mi sono ritrovata giovanissima, a 17 anni, a lavorare con persone che erano la serie A. Tutto quello che è successo dopo l'ho preso con molto distacco. Oggi quando vedo le immagini del passato non mi riconosco, perché non era quella la mia anima".

Poi le confessioni intime, l'abbandono del padre, che non ha mai voluto riconoscerla: "Ho scelto di chiamarlo a 12 anni perché ero curiosa di sapere chi mi aveva messo al mondo, ho cercato nome e cognome sull'elenco e l'ho chiamato - ricorda -. Devo dire che il coraggio non mi è mai mancato e ho agito. Quando ho chiamato mi ha risposto la moglie che me lo ha passato e ci siamo incontrati. Ci somigliavamo molto, ricordo che lui era molto giovane. Dai 12 ai 30 anni l'avrò visto dieci volte, poi prima che nascesse mio figlio gli ho chiesto di stare o fuori o dentro e lui è voluto rimanere fuori. Lui mi ha sempre detto che non provava nessun sentimento per me, perché io ero un caso", rivela.

Sabrina Salerno spiega come quanto raccontato sia stato da lì e per tutta la sua vita una ragione di lotta contro gli uomini: "Ho sempre scaricato la rabbia sugli uomini, poverino mio marito e mio figlio", ammette. Infine, ha rivelato di aver perdonato il padre nei suoi ultimi giorni di vita, cercando di recuperare in un qualche modo il rapporto: "Io lo ho richiamato, lui è stato molto aggressivo, ma io ho insistito e ci siamo visti e ho scoperto che era malato", ha concluso il suo drammatico racconto Sabrina Salerno.

