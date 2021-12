Gf Vip, Lulù Selassiè: "Mi metti la crema qui?", la richiesta hot a Manuel Bortuzzo

09 dicembre 2021 a

Nuovo avvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al Gf Vip. Tra i due ci sono già stati parecchi tira e molla da quando è iniziato il reality. Adesso sembra essere tornata un po' di pace. Il tutto grazie a un massaggio piuttosto hot. Nei video diffusi sui social si vede la principessa sdraiata prona sul letto in lingerie e maglietta. In quel momento, nel bel mezzo della notte, Lucrezia ha chiesto un massaggio al giovane, dandogli una crema da spalmare sul suo lato b.

In un primo momento, però, Manuel è rimasto un po' interdetto e ha chiesto alla principessa se non fosse il caso di chiedere il favore a Giacomo Urtis. Poi si è pure chiesto se non fossero ancora in fascia protetta. Alla fine, però, ha ceduto alla tentazione e ha iniziato a frizionare la crema sul fondoschiena di Lulù. I due sono stati seguiti e inquadrati dalle telecamere per buona parte del "trattamento".

Lei, in particolare, lo ha guidato nelle operazioni chiedendo: "Com’è? Sodo da toccare?". Da parte sua Manuel si è mostrato leggermente in difficoltà, tanto che ha implorato la produzione: “Possiamo mettere un po’ di aria condizionata?”. Nel frattempo gli altri coinquilini sono rimasti senza parole. Soprattutto Aldo Montano, che si è sempre schierato dalla parte dell’amico nelle discussioni con Lulù. Questa volta, però, è rimasto davvero stupito: "Hai capito… Non si capisce una mazza qui dentro, esco con più dubbi sulla vita di quando sono entrato".

