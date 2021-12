Striscia la notizia, "la Bernarda". A Uomini e donne il momento più imbarazzante di sempre: proprio quella...

11 dicembre 2021 a

"La Bernarda". A Uomini e donne Tina Cipollari umilia una nuova Dama, appena arrivata in studio, e provoca la reazione di Maria De Filippi: "Tina, sei proprio stupida...". Risate imbarazzate e gelo al dating show di Canale 5: un momento cult che finisce al nono posto della classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia.

Un ingresso obbligato, visto il "livello". La povera corteggiatrice si chiama Bernarda e la Cipollari, storica opinionista-disturbatrice dello show, la battezza subito con perfida ironia: "Ah Bernarda, già il nome...". La signora, che partecipa per corteggiare il cavaliere Biagio, la guarda con un misto di sdegno e disprezzo, visibilmente avvilita. Biagio se la ride sotto i baffi, riservando così una pessima accoglienza alla Dama. La Cipollari infierisce: "Allora signora lei si sente offesa in questo momento giusto?". "No", è la replica secca e stizzita della diretta interessata.





"Ah, Bernarda...". Tina Cipollari umilia la Dama: guarda il video di Striscia la notizia



"Ma mica sono tutti scemi come te!", interviene la De Filippi. "Ho capito Maria ma questa quando si presenta 'piacere Bernarda'... Che dice, un altro nome? Che c'è da ridere? Se è un nome comune...". "Perché tu lo dici in modo malizioso", è la lapalissiana presa d'atto della padrona di casa. Ma la Cipollari prosegue imperterrita nelle battutine e Bernarda è costretta a rimettersi seduta, coprendo con la mascherina d'ordinanza la logica delusione di chi sperava in un ingresso trionfale.

