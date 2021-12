The Voice Senior, Iva Zanicchi umiliata: lo scherzo finisce male, la stroncano

11 dicembre 2021 a

Lo "scherzo" di Iva Zanicchi finisce male. L'Aquila di Ligonchio partecipa per gioco alle blind audition di The Voice Senior, il talent musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici, per farsi giudicare "in incognito" dai quattro giudici coach dello show, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e la collega e conterranea Orietta Berti, compagna e rivale su mille palchi in giro per l'Italia dagli anni Sessanta a oggi.

Per Iva, una delle voci più potenti, riconoscibili e apprezzate nella storia della musica leggera italiana, la doccia gelata arriva subito. Canta uno dei suoi più grandi successi, Testarda io (La mia solitudine) ma nemmeno il tempo di finire la prima strofa e la Bertè, che pure dovrebbe conoscerla bene, la stronca: "Un po' stonata". Non tutti, per fortuna, hanno lo stesso giudizio. Gli altri coach infatti sembrano apprezzare e dopo pochi secondi si girano tutti, convinti di ritrovarsi di fronte una bravissima imitatrice della stessa Zanicchi.

Una volta scoperta la vera identità, in studio serpeggiava un certo imbarazzo per le parole della Bertè. Gigi D'Alessio, per spezzare la tensione, ha aperto le danze sorridendo: "Questa la voglio io". Loredana è stata lesta a correggere il tiro: "No, la voglio io. Li hai asfaltati tutti. Sei una bomba, strepitosa". Parole che però hanno scatenato sui social gli ironici commenti di diversi telespettatori "spiazzati" dal ribaltone della giudice. "Il mio terrore, devo dire la verità, è che non si girassero - ha ammesso Iva -. Clementino, tu che hai tentennato un po’, vengo lì e ti schiaffeggio".

