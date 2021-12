Ambra Angiolini a Mediaset, clamorose voci di corridoio: trema Allegri, "ordine dall'alto"

11 dicembre 2021 a

Ambra Angiolini sarà all'Isola dei famosi l'anno prossimo? Nulla di certo per ora, solo indiscrezioni. La conduttrice, Ilary Blasi, vorrebbe due volti femminili in particolare. Sarebbero il suo sogno per la nuova edizione del reality di Canale 5. Non è chiaro, però, se le voglia come opinioniste in studio oppure come concorrenti in Honduras. A fare questa rivelazione è stato Gabriele Parpiglia nella puntata di Casa Chi andata in onda ieri su Instagram.

L'autore televisivo, però, ha fatto solo un nome per il momento, quello di Ambra Angiolini. L'altro lo farà nella puntata della prossima settimana. "Il sogno di Ilary Blasi si chiama Ambra Angiolini. Non mi chiedete il ruolo o cosa farà, il suo sogno è questo”, ha detto Parpiglia. L'attrice, tra l'altro, di recente è stata protagonista di una discussione con Striscia la Notizia, che le ha consegnato il Tapiro d'oro dopo la sua rottura con il ct della Juventus Massimiliano Allegri.

Parlando dei possibili concorrenti dell'isola, invece, è venuto fuori anche il nome di Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma, che ha partecipato all'ultima edizione del programma. Proprio per il rapporto che lo legava alla naufraga, Jeda è stato spesso ospite in studio e lì si è reso protagonista di diversi sketch piuttosto divertenti proprio con la Blasi.

