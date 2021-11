Massimiliano Allegri, ecco la donna entrata nel suo appartamento di notte: ha lasciato Ambra per lei?

10 novembre 2021 a

Una signora si sarebbe recata nell'appartamento di Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus ha da poco lasciato Ambra Angiolini e sarebbe già impegnato in una nuova relazione? Questo non è dato sapersi, ma il settimanale Oggi (che ha fotografato la donna misteriosa) non esclude che il motivo della rottura tra i due possa essere proprio la signora.

Si tratterebbe - secondo il magazine - di una "bella quarantenne" di cui non viene svelato né nome né professione. La donna è stata sorpresa venerdì 22 ottobre far visita all’allenatore della Juventus dopo il suo rientro da una cena di lavoro con i dirigenti della società. La signora avrebbe raggiunto Allegri con la sua auto sportiva verso le 23.30 e si sarebbe fermata giusto mezz'ora.

Ma spunta un dettaglio che scatena maggiormente il settimanale. Qualche giorno fa Oggi aveva svelato un presunto tradimento fatto da Allegri all'attrice e di un capello biondo rinvenuto nell'auto di lui. Ecco allora che la donna misteriosa sui social avrebbe proprio i capelli castani con meches bionde. Non solo, perché la signora sarebbe anche un volto noto all'interno dell'ambito Juve.

