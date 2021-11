Ambra Angiolini, bordata a Striscia la Notizia: "Cosa ho imparato", la strana coincidenza

06 novembre 2021 a

Ambra Angiolini è tornata a parlare del polverone sollevato dal tapiro d’oro assegnatole da Striscia la Notizia per essere stata tradita da Massimiliano Allegri. A margine della conferenza stampa di presentazione del film “Per tutta la vita”, l’attrice non si è sottratta alle domande dei giornalisti. “Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti”, ha dichiarato.

"Dovresti ringraziarci", "Meglio tacere". Striscia contro Ambra Angiolini, nuovo scontro: volano parole grosse

Respinta al mittente, quindi, l’accusa di aver montato il caso per scopi promozionali. Striscia la Notizia se l’era presa soprattutto con l’agenzia dell’attrice, la Notoria Lab, sostenendo che le parole di protesta scritte e condivise sui social dalla figlia Jolanda fossero frutto di un’idea degli uffici dell’agenzia. Ricostruzione che la Angiolini ha respinto categoricamente, anche perché è stato il tg satirico di Canale 5 a cercare lei e non il contrario. Poi la polemica su Valerio Staffelli è divampata e allora Striscia ha insinuato che questo caso faccia comodo anche all’autrice, dato che è scoppiato proprio in concomitanza dell’uscita del nuovo film.

Ambra, Allegri e le corna "in casa Juve". L'ultima indiscrezione al veleno: "Pare che ora...", è finita in disgrazia

“Forse è già cominciato il battage pubblicitario”, aveva commentato il nuovo conduttore Roberto Lipari. “Vanessa Incontrata ha telefonato ad Ambra, si sono spiegate - aveva aggiunto - ma non si sa il perché Ambra questo nelle sue dirette radio non lo ha voluto dire”.

