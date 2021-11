Max Allegri, Ambra Angiolini e "la bionda della Juventus": "Ritorno di fiamma", un clamoroso indiscreto

Francesco Fredella 11 novembre 2021 a

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini dicono basta alla loro storia. Ma tutti finisce in pasto ai giornali e alla cronaca rosa. I motivi, a quanto pare, sarebbero legati ad un tradimento da parte dell’ex calciatore. E il settimanale Oggi – nel numero in edicola da giovedì 11 novembre – pubblica alcuni indizi: l'allenatore della Juve avrebbe perso la testa per una donna di circa 40 anni che lo scorso 22 ottobre sarebbe stata sorpresa a far visita a Massimiliano dopo il suo rientro da una cena di lavoro con i dirigenti della società bianconera. Sempre Oggi, diretto da Umberto Brindani, racconta che alle 23.30 la avrebbe parcheggiato a due passi dal condominio dove abita l'allenatore. Sarebbe salita a casa sua.

Una scena da film perché secondo il settimanale Oggi, Ambra avrebbe trovato un lungo capello biondo in auto: potrebbe trattarsi proprio di quello della donna in questione (di cui Brindani non svela il nome). Sembrerebbe una donna molto vicina all'ambiente bianconero.

La rottura tra Allegri ed Ambra è arrivata all'improvviso. Un vero fulmine a ciel sereno. Ora, però, sarebbero ai ferri corti nonostante si sia parlato per mesi di matrimonio. Sembra che l’ex ragazza di Non è la Rai si sia trasferita insieme alla figlia Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga, in un'altra casa. Una rottura clamorosa. Addirittura, i ben informati, parlano di nessun tipo di rapporto tra loro. La fine di una storia d'amore di cui si sono occupati i principali giornali. Ora arrivano i titoli di coda.

