Verissimo, la dichiarazione di Francesco Renga alla Hunziker: "Il sentimento per lei sfiora l'amore"

Un racconto a cuore aperto quello di Francesco Renga. Il cantante, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ha parlato del suo rapporto con l'ex Ambra Angiolini dalla quale ha avuto due figli. "Io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia, ma i meccanismi sono cambiati", ha esordito nella puntata del programma di Canale 5 in onda sabato 6 novembre.

Secondo Renga infatti tra lui e l'attrice c'è il massimo rispetto, perché "se i figli vedono i genitori sereni e che si rispettano hai fatto un buon lavoro. Non è stato naturale arrivarci, sarei ipocrita a non dirlo, ma all'inizio ci sono stati attriti". Renga e la Angiolini hanno messo fine alla loro storia d'amore nutrendo quello che il cantante definisce "un senso di colpa gigantesco verso i figli che ti porta ad assecondare troppo".

Serenità anche sul lavoro. Renga è infatti giudice di All Together Now, programma condotto da Michelle Hunziker. Proprio a lei il cantante ha voluto esprimere un elogio: "Il sentimento per Michelle Hunziker sfiora l'amore. Il suo sorriso in prove ci aiuta molto". Intanto, oltre alla tv, Renga porta avanti la musica con un nuovo album "a cui sto lavorando".

