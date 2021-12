Ballando con le stelle, Arisa "nei guai": il vestito si apre in diretta, Milly Carlucci in imbarazzo

12 dicembre 2021 a

"Succedono guai". Il vestito di Arisa si rompe nel bel mezzo di Ballando con le stelle e Milly Carlucci è un po' in imbarazzo. Succede di tutto nella "pazza" notte di Rosalba Pippa, questo il nome d'arte della cantante abruzzese grande protagonista di questa stagione, dentro e fuori gli studi Rai. In coppia con Vito Coppola, la 39enne si è esibita in un passo a due "arabeggiante" sulle note di Toxic, vecchio successo di Britney Spears che l'ha vista danzare in costume da odalisca decisamente sensuale.

Quindi, nell'altra esibizione, ecco l'imprevisto: le cuffie e il microfono si impigliano nel vestito nero scollato e molto audace: Per risolvere il problema, la cantante si è dovuta aprire leggermente il vestito e togliere il groviglio di cavi, sotto gli occhi terrorizzati della conduttrice, preoccupata che "qualcosa" sfuggisse di mano.

Ma l'emozione sul palco è stata grande per merito della "sorpresa" degli autori: Arisa ha ballato un tango appassionato con un altro partner, diverso dal maestro Vito con cui il feeling, mentale e fisico, è evidente. Milly Carlucci ha fatto entrare nel buio il papà della cantante. Quando i due si sono ritrovati di fronte, sono arrivati baci, abbracci e lacrime, sempre a passo di danza. E alla fine è stato proprio il papà ad aiutare la figlia con il vestito. "Mio padre - lo ha celebrato Arisa - è un ottimo ballerino e quando parla non sbaglia mai è sempre misurato".

