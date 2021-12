GfVip, l'ex Cristina Plevani: "Concorrenti pilotati, altro che reality"

Francesco Fredella 15 dicembre 2021 a

a

a

Cristina Plevani, la storica concorrente del Grande Fratello, torna a graffiare. E lo fa dalle colonne del settimane Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. “Concorrenti pilotati”, dice. Una vera doccia fredda che lascia tutti senza parole. Ma nulla di nuovo: molti ex gieffini, delusi dalle nuove edizioni, si sono scagliati contro Signorini. “Concorrenti pilotati. Se non ci fossero gli autori sarebbe di una noia mortale perché i gieffini non riuscirebbero a portare avanti il gioco”, continua la Plevani. “Format snaturato. Non ha più nulla a che vedere con l’originale”.

GfVip, "non so se ce la faccio". Un addio inatteso: Signorini, emergenza concorrenti

Secondo la storica ex concorrente, ormai dimenticata dalla televisione, il Grande Fratello sarebbe cambiato inchinandosi alla logica dello share e della televisione. Ma, forse, la Plevani dimentica che dal suo reality ad oggi sono passati vent’anni: logico che il reality cambi e che si adatti ai tempi. Secondo la Plevani i concorrenti avrebbero troppe interazioni con l’esterno ed in questo modo non si creerebbero dinamiche all’interno della casa. Ma questa sembra una mezza verità: le dinamiche, quindi i baci o i litigi nella casa più spiata di sempre, non mancano in questa edizione molto lunga. Da record. Che nell’ultima puntata ha fatto un vero e proprio bagno di share.

Soleil Sorge "regina di Mediaset"? Pesantissime voci di corridoio: dove la vogliono mandare

“Non è più un reality, ma uno show”: le parole della Plevani al settimanale Nuovo fanno pensare alla voglia di tornare in quella casa - magari come è avvenuto in passato per Salvo o Pasquale Laricchia (storici ex gieffini). La loro avventura, però, è finita male. Nessuna vittoria e nessuna gloria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.