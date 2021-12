Masterchef, torna lo show dei fornelli: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli... al via con i provini

Francesco Fredella 15 dicembre 2021 a

Manca pochissimo. Domani giovedì 16 dicembre al via la nuova stagione di MasterChef Italia e anche quest'anno RTL 102.5 è partner ufficiale del programma. Il cooking show andrà in onda su Sky e in streaming su NOW. Confermati i tre giudici. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ritornano nelle cucine di MasterChef Italia per formare la Masterclass della nuova edizione e per seguire i concorrenti fino alla proclamazione del miglior cuoco amatoriale d’Italia.

RTL 102.5, in qualità di media partner ufficiale del format televisivo, seguirà MasterChef Italia per tutta la sua durata e, ogni giovedì, i giudici interverranno in diretta durante “W l’Italia” per lanciare la puntata serale! Si comincia dunque domani, 16 dicembre, con Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo in diretta su RTL 102.5 in occasione della prima puntata di questa undicesima edizione.

La prima puntata sarà dedicata ai provini, poi arriveranno le temibili Prove di Abilità e i giudici avranno la possibilità di scommettere in prima persona su un concorrente, apponendo la loro firma sul suo grembiule. Una volta creata la Masterclass, inizierà la classica sfida. Tornano quindi la Mystery Box - che quest’anno riserverà una novità -, l’Invention Test, il temutissimo Pressure Test e lo Skill Test, “l’esame a sorpresa” che coinvolgerà tutti i concorrenti, senza esclusioni, messi alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici. Tornano, come sempre, anche le prove in esterna nelle località più suggestive dell’Italia e dell’Europa. Seguite su RTL 102.5 tutte le anticipazioni, gli aneddoti e le curiosità della sfida culinaria più iconica!

