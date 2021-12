Gf Vip, quanto incassa Katia Ricciarelli ogni settimana: filtrano le cifre, roba pazzesca

17 dicembre 2021 a

Anche dentro al Grande Fratello Vip i personaggi famosi guadagnano. È il caso di Katia Ricciarelli. Il soprano, per essere concorrente del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, guadagna ben 15 mila euro a settimana, lo stesso cachet di Raffaella Fico. A snocciolare i numeri è il portale di economia e finanza "I love trading", che ricorda come i partecipanti al reality staranno nella casa più spiata d'Italia da metà settembre fino al 14 marzo.

Alto cachet, vista la giovane età, anche per Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni. L'ex nuotatore guadagna sui 5mila euro a settimana. Stessa cifra per l'ex di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Entrambi dunque arrivano a prendere oltre 20 mila euro al mese. Numeri che Elisabetta Gregoraci, nella scorsa edizione, portava a casa in soli sette giorni.

Poi ci sono gli altri concorrenti: Miriana Trevisan e Carmen Russo dovrebbero guadagnare circa 7.000 euro a settimana, mentre i personaggi meno noti (come Gianmaria Antinolfi, Tommaso Eletti e la soubrette Ainett Stephens) avrebbero ottenuto un cachet di 5.000 euro. Quelli di quest'anno, al Gf Vip 6, sono numeri leggermente inferiori a quelli della scorsa edizione. Almeno in termini di compensi.

