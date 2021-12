Gf Vip, impensabile riscossa per Alfonso Signorini: share, a cosa "costringe" Mediaset

18 dicembre 2021 a

Mediaset ci ripensa: il Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì e giovedì. A far tornare sui propri passi il Biscione, il picco di ascolti ottenuto dal programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo un inizio fiacco, la trasmissione ha raggiunto il 23,5 per cento di share, ossia il record stagionale. Per questo l'azienda ha intenzione di approfittarne, cambiando la messa in onda che - stando a quanto scritto da Fanpage - non sarà più lunedì e venerdì in prima serata, ma lunedì e giovedì.

A confermarlo anche il sito di Publitalia Mediaset che annuncia una variazione: sono stati infatti confermati gli appuntamenti dei venerdì 14, 21 e 28 gennaio. Nei giorni in questione avrebbe dovuto debuttare su Canale5 la fiction "Più forte del destino", con protagonisti Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini e Loretta Goggi. La messa in onda della serie è stata così rinviata a marzo 2022 proprio per dare spazio al reality.

Rimane invece un mistero cosa accadrà a febbraio. Non sono esclusi slittamenti di altre fiction indicate per il venerdì come "Fosca" e "Viola come il mare". A complicare il tutto il fatto che la sesta edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre e da inizio settembre 2021 terminerà a marzo 2022.

