Ballando con le stelle, bomba di Paolo Belli a poche ore dalla diretta: "Non ho mai raccomandato nessuno, ma..."

Paolo Belli sarà il ballerino per una notte questa sera, durante la finale di Ballando con le stelle su Rai 1. Intervistato dal settimanale Novella 2000, il cantautore ha spiegato come è finito nel cast fisso del talent di Milly Carlucci. In particolare, ha rivelato di aver accettato dopo che la conduttrice gli ha assicurato che avrebbe fatto lavorare anche la sua famiglia. “Chi ha raccomandato?", gli ha chiesto allora la giornalista. "La mia famiglia e la mia banda…Non ho raccomandato nessuno eh! Volevo tutelare il mio gruppo. Stiamo insieme da più di 30 anni e per me sono fratelli", ha risposto lui.

Parlando dell'anno scorso, quando Ballando è slittato causa Covid, Belli non ha nascosto che si è trattato di un periodo molto complicato: "E’ stato un momento difficile. Se con le prime chiusure tutti abbiamo pensato di poterci riposare un po’, con l’andare del tempo la preoccupazione ha preso il sopravvento". Quando poi il talent è ripartito è stata una grande gioia per tutti. Il cantautore che però ha sottolineato: "Avremmo fatto anche più controlli…".

A quanto pare, sarebbe stata Milly Carlucci in persona ad aver voluto Belli nel cast fisso di Ballando con le stelle. A Novella 2000 l’artista non ha nascosto di aver avuto dei dubbi inizialmente. Al contrario, la padrona di casa ha sempre creduto in questo format fin dall’inizio: "E’ sempre stata convinta del successo di Ballando. Ricordo ancora quando Milly mi ha fatto entrare mostrandomi il salone delle feste".

