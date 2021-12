Ballando con le stelle, dramma-Arisa a pochi minuti dalla diretta: "Sono davvero in crisi", la confessione

18 dicembre 2021 a

“Sono veramente in crisi”: Arisa ha confessato di essere molto agitata prima della finale di Ballando con le Stelle, che andrà in onda questa sera su Rai 1. La cantante, infatti, è rimasta in gara insieme al suo maestro Vito Coppola. Questa mattina, quando ha dato il buongiorno ai suoi fan su Instagram, l'artista si è lasciata andare a uno sfogo pre competizione. A pesare forse è il desiderio nascosto della vittoria o semplicemente l'ansia da prestazione prima di una serata così importante.

“Ragazzi come va? Io sto bene grazie, ho appena mangiato una scatola di lupini, mi sto preparando alla finale“, ha detto ai follower nelle storie. Poco dopo non ha nascosto la preoccupazione: "E vabbè ci sta, colpi di scena! Meglio prima che dopo. Vediamo stasera che succede. Votate ciao”. Nel frattempo anche il suo partner di ballo si è fatto sentire sui social: "Prendiamo la carica per questa sera che c’è la finale! Votate tutti, ci vediamo questa sera, sosteneteci”.

Stando agli appassionati del talent condotto da Milly Carlucci, comunque, Arisa al momento è la favorita per la vittoria. Subito dopo di lei l'attrice Valeria Fabrizi. Qualche giorno fa, tra l'altro, la cantante aveva "sfidato" i suoi fan. In particolare, aveva pubblicato una foto di se stessa mentre teneva in mano un enorme ventaglio pieno di piume che coprivano le sue forme. A corredo aveva scritto: "Più voti avremo, meno piume indosserò. Vinciamo? Baci a tutti".

