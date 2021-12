Ballando con le Stelle? Milly Carlucci, psicodramma per Claudio Baglioni: un massacro in prima serata

Francesco Fredella 19 dicembre 2021 a

La finalissima di Ballando con le Stelle fa salire lo share: un vero e proprio trionfo per Milly Carlucci, con l'ultima puntata in onda su Rai 1 nella serata di sabato 18 dicembre,

Ballando vince, ancora una volta, in termini di ascolto. Primi sul podio Arisa e Vito Coppola. Ma qui si parla dello share, strepitoso: dalle 21:58 alle 1:34 - la trasmissione di Milly Carlucci - conquista 4.027.000 spettatori pari al 28% di share (come scrive Davide Maggio “con il segmento iniziale Tutti in Pista dalle 20:47 alle 21:54 a 4.755.000 e il 21.9%”).

Va male la concorrenza, Claudio Baglioni su tutti. Infatti, Canale 5 con l’ultima puntata di Uà – Uomo di Varie Età - nello stesso segmento di Ballando con le stelle dalle 21:33 alle 1:22 - si ferma a 2.082.000 spettatori con uno share del 13.4%. Più che doppiato, insomma. Male anche Rai 2 che con S.W.A.T si ferma a 1.076.000 spettatori con il 5% di share. Poi Italia 1: con Daddy’s Home 2 intrattiene 1.094.000 spettatori con il 5.4% di share e su Rai 3 - con Sapiens – Un solo Pianeta - lo share arriva appena al 5.3%.

Ancora meno su Rete4, che con 007 – Zona pericolo totalizza il 3.2% di share con mezzo milione di italiani alla tv. Infine, La7 con Versailles registra 208.000 spettatori con l’1.4%. Qualcosa in più porta a casa Tv8 con Natale a Washington (355.000 spettatori ed l’1.7% di share).



