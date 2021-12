All together now, Michelle Hunziker sconvolta: "Bast***o", la conduttrice in lacrime

20 dicembre 2021 a

"Bast***o". Michelle Hunziker, conduttrice di All together now, talent musicale di Mediaset, crolla sul palco di fronte all'esibizione di Giacomo Voli, nella semifinale del programma di Canale 5. Il cantante si esibisce in Nessun dorma di Giacomo Puccini, una delle arie più celebri e indimenticabili della lirica mondiale. Due giudici "del muro" restano seduti, il resto dello studio esplode colmo di stupore e ammirazione nei confronti del concorrente. E tra questi, proprio la padrona di casa, che ammette di essere rimasta stordita dalla bellezza e dalla intensità della sua performance: "Bast***o, mi hai fatto piangere", sbotta la Hunziker mascherando con l'ironia e una battuta finto brusca il suo stato d'animo. Lo stesso dicasi per Anna Tatangelo, anche lei letteralmente ridotta in lacrime.

"L’ho dedicata a due persone - spiega Voli -: una non c’è più ed è mio nonno che ha fatto il musicista tutta la vita. E poi naturalmente a Francesca (la sua compagna, ndr) che è sempre la principessa nella fredda stanza in questo momento". E proprio dopo queste parole, la conduttrice svizzera si è sciolta, concedendosi anche il lusso di una pacca sulla spalla del concorrente. "Ho pianto, davvero… Mi sono emozionata tantissimo", ha confermato la Tatangelo, una dei giudici vip del talent.

Giudizi commossi ed entusiastici anche da J Ax, Francesco Renga e Rita Pavone. Per Voli, dopo alcuni secondi di trionfo artistico, ecco nero su bianco l'incoronazione ufficiale, con il punteggio massimo di 100, e qualificazione per la finalissima. A "lanciare" Voli in finale è stato, con un misto di coraggio e ammirazione, l'altra concorrente Michelle Perera: "Io ho già vinto 15mila euro e lui merita la vittoria". Ora si vedrà in finale.

