Ballando, Morgan fotografato così subito dopo la finale: lo sfregio a Selvaggia Lucarelli

La delusione a Ballando con le stelle archiviata a tempo di record. Morgan è stato paparazzato in una discoteca romana nel cuore di Villa Borghese, per un aftershow che lo ha visto arringare i presenti insieme al collega di talent danzereccio Alvise Rigo. Il cantautore, fondatore dei Bluvertigo, è stato senza ombra di dubbio il concorrente più divisivo e chiacchierato di questa edizione. In finale Arisa in coppia con Vito Coppola ha avuto la meglio a sorpresa, ma in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha onestamente ammessa che avrebbe voluto concedere la vittoria proprio a Marco Castoldi (questo il nome all'anagrafe del cantautore di Monza), in coppia con Alessandra Tripoli.

"La magia della notte, con l’entusiasmo pronto a scendere in pista, ha scatenato Morgan - riferisce il Messaggero -, che ha deciso di salire in consolle e dare vita ad un viaggio di notte". Tra le sue scelte, eclettiche e spiazzanti proprio come la sua personalità, i Queen e Lucio Battisti. Nell'aria, più che le note, erano però ancora presenti le risse con i giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Proprio con Mariotto è stato feroce lo scontro a Domenica In, a poche ore dal verdetto finale. "In quella giuria ci sono persone che non giudicano la performance, ma danno i voti in base alla simpatia o all'antipatia", aveva accusato Morgan nel salotto di Mara Venier. Poi rivolendosi proprio a Mariotto: "Tu dai i voti in base al tuo umore e neanche ti accorgi di quello che succede, hai preso i funghi? Erano buoni?". E i funghi, ovviamente, non erano i porcini ma gli allucinogeni.

E la Lucarelli? Qualche puntata fa c'era stato uno scontro di fuoco in diretta e dietro le quinte, con tanto di insulti molto personali. Morgan nel corso della finale ha ribadito l'accusa di scarsa competenza da parte della giurata-giornalista, che però ha taciuto salvo sfogarsi sui sociale con una frase sibillina: "Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione". Insomma, a Ballando si balla sempre, anche senza il djset di Morgan.

