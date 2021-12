Arisa, "girare un film erotico? Quando me l'ha chiesto...": ecco cosa è successo fuori da Ballando con le Stelle

20 dicembre 2021 a

Arisa si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Portata a casa la vittoria di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la cantante non nasconde qualche rimostranza. "Non mi arrabbio mai - premette al Corriere della Sera -. Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna". Acqua passata però, visto che la l'artista dice di aver vissuto diversi momenti belli durante la trasmissione.

La Carlucci l'avrebbe corteggiata per lungo tenpo prima di averla con sé in studio. A far cambiare idea alla cantante? "Milly me lo proponeva da anni: avevo sempre detto no. Ma dopo aver fatto Amici, dove tutti ballavano, mi è venuto il desiderio. Ora vorrei continuare a esercitarmi. Con Milly c’è un grande feeling: con la sua eleganza, serietà e professionalità rappresenta l’Italia più bella, umana e non sguaiata".

Non è andata altrettanto bene a Sanremo, dove Arisa è stata esclusa. "Lo avrei fatto volentieri - confessa -, sarebbe stato un bel coronamento di quest’anno. Mi è venuto spontaneo parlarne, non c’è un pensiero dietro. Ma restano tante cose belle da fare: il 23 è uscito il mio album, 'Ero romantica', è autoprodotto, ci tengo molto e lo voglio promuovere al meglio".

