Ballando, Arisa? "Ecco come ha fatto a vincere". Farsa in Rai? Accusa umiliante alla cantante: forse...

Coda polemica a Ballando con le stelle, dove il trionfo della coppia formata da Arisa e Vito Coppola non è stato ben accolto da tutti, anche all’interno del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In particolare Simone di Pasquale, storico ballerino dello show e partner di Bianca Gascoigne con la quale si è classificato al secondo posto, ha criticato più o meno velatamente l’esito finale.

Impegnato in un botta e risposta con i fan, di Pasquale non ha ignorato la domanda provocatoria rivoltagli da un utente: “Come ha fatto a vincere Arisa?”. Il ballerino non ha proferito parola, ma ha fatto un gesto che vale molto, ovvero quello di chi non ha capito come sia possibile. Più avanti ha risposto anche ad altre domande sull’argomento, assicurando di non stare “rosicando” ma di essere comunque rimasto un po’ deluso dal risultato finale di Ballando con le stelle.

“Prima di tutto - ha dichiarato - ci aspettavamo il rientro dal ripescaggio perché veramente ci è sembrato assurdo. Poi ovviamente andando avanti abbiamo sperato in una vittoria. Ci è dispiaciuto, quello sì, come è dispiaciuto a Samuel e Sabrina, un’altra coppia che avrebbe meritato la vittoria. Del resto è un gioco, appassionante ma è un gioco”. Insomma, il parere del ballerino è chiaro: c’era chi meritava la vittoria più di Arisa e Vito Coppola.

