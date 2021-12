Rocco Siffredi, l'ultima proposta indecente: "Lo vuoi fare con me?". No, non proprio una donna

24 dicembre 2021 a

Alex Belli fa ancora discutere. Eliminato dal Grande Fratello Vip dopo aver violato le norme anti-Covid, l'attore di Centrovetrine ne ha per tutti. A raccogliere le sue dichiarazioni stavolta è stata Rosalinda Cannavò che lo ha voluto come ospite a Casa Chi. Qui, l'ex coinquilino del programma di Alfonso Signorini in onda su Canale 5, non ha parlato solo di Soleil Sorge, Delia Duran e Aldo Montano. Ad attirare l'attenzione, infatti, una rivelazione su Rocco Siffredi.

L'attore porno avrebbe fatto una proposta lavorativa anche a lui, oltre che ad Arisa. Alex e Rocco infatti fecero insieme L'Isola dei famosi , un'esperienza che li ha legati. "Ti ho fatto venire in mente la factory di Rocco Siffredi? Io faccio moda, ma sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi. Sono stato su da lui. Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte all'Isola tenere acceso il fuoco e abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale".

Ecco poi l'indiscrezione: "C’è chimica artistica anche con Rocco. Se lui mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi disse ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’. Quindi questa cosa che avete pensato me l’aveva proposta sul serio, ma no, non lo farei".

