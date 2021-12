Arisa, clamoroso siluro di Natale: "Ci vuole coraggio", il suo ex la massacra con un video

25 dicembre 2021 a

a

a

Sorpresa a poche ore da Natale. Una "sorpresa" per Arisa e per chi segue le sue vicende, e che arriva direttamente dall'ex della vincintrice di Ballando con le Stelle, Andrea De Carlo. I due hanno vissuto una turbolenta relazione sentimentale e ora lei, Rosalba Pippa, sembra aver intrapreso una storia con Vito Coppola, il "suo" ballerino nel programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1.

Il punto è che De Carlo ha pubblicato sui social una clip in cui si vede Arisa suonare il pianoforte e dirgli: "Tu sei bello, bello". Un gesto dolce e che, ovviamente, risale al passato.

"Quando la ho afferrata ho perso il controllo. E...": Arisa a luci rosse, la confessione (spintissima) di Vito Coppola

Il punto è che a corredo del video, De Carlo ha pubblicato una didascalia, un commento che può anche essere interpretato come una cannonata contro Arisa: "Bisognava chiudere l’anno, e bisognava farlo con sincerità. Ecco questo è uno dei ricordi che rimarrà nel mio cuore". E ancora: "Il 2021 mi ha insegnato che l’amore non basta che la vita è un po’ come i livelli di Super Mario BROS. La vita mi ha insegnato che l’ amore non può avere sesso perché l’amore parte dal cuore".

"Come ha fatto a vincere Arisa". Farsa a "Ballando"? Un'accusa (umiliante) alla cantante: forse...

Quindi il manager ha aggiunto: "È stato un anno tosto ma pieno di soddisfazioni e di amore. Ci vuole coraggio lo so, io sono un fifone per carità, ma se volete grattare la vita vivitela. Auguri a tutti dal profondo del mio cuore. Andrea". E quel riferimento al "coraggio", appunto, sembra proprio una clamorosa accusa ad Arisa: in passato De Carlo infatti rivelò che lui dal rapporto con Rosalba voleva di più, ma lei non voleva correre. Insomma, chi è che non ha avuto coraggio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.