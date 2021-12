Gf Vip, "dopo la notte passata insieme...": Sophie Codegoni scuote i concorrenti, la rivelazione su Basciano

26 dicembre 2021 a

a

a

Sophie Codegoni in crisi. L'ex di Uomini e Donne, oggi al Grande Fratello Vip, si trova in mezzo, a scegliere tra Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano. Con il primo, il rapporto sembra ormai a un punto morto, mentre con il secondo qualcosa di nuovo potrebbe sbocciare. Sophie, ad alcuni concorrenti del programma in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, ha detto di aver passato la notte con Basciano.

Alex Belli, Delia e Solei? "Ecco a chi fanno comodo le corna in tv": la sentenza di Maurizio Costanzo

E al suo risveglio si è accorta che la situazione è molto diversa rispetto a quanto avveniva con Gianmaria: al risveglio, a differenza di quanto accadeva con lui, si è infatti intrattenuta a letto per farsi coccolare da Alessandro. "Con me - ha commentato Soleil Sorge in riferimento ad Antinolfi con cui ha avuto una storia fuori dalla casa - ha perseverato anche troppo".

"Non ho mai smesso di farlo". Alex Belli, la confessione su Soleil Sorge: e Delia Duran che dice?

I dubbi dell'influencer non sono stati però risolti: le attenzioni di Gianmaria sembrano piacerle, anche se le sue parole e gli atteggiamenti nei confronti di Besciano (new entry nella trasmissione) sembrano far pensare tutt'altro. Come finirà? Questo non è dato sapersi. Sicuramente a chiederle qualche dettaglio in più sarà il conduttore nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, dove le sorprese non mancheranno.

"Un mostro, non lo ho denunciato ma ora lo farei": chi distrugge Alex Belli, parole pesantissime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.