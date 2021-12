Gf Vip, "paralitico": Katia Ricciarelli-choc, gelo su Canale 5. Tam-tam: a un passo dalla squalifica

Francesco Fredella 27 dicembre 2021 a

Quella di Katia Ricciarelli potrebbe essere l'ennesima gaffe. Ora, secondo i beninformati, potrebbe arrivare una sonora squalifica. Ma andiamo per gradi e raccontiamo quello che è accaduto. Tra l'altro non è la prima volta che la Ricciarelli si rende protagonista di gaffe al Grande Fratello Vip, che sono passate in sordina senza alcun ricorso alla squalifica (cosa che, invece, negli scorsi anni era abbastanza frequente).

La Ricciarelli, all’interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha avuto il compito di realizzare il coro natalizio con un risultato soddisfacente, visti i limiti canori di alcuni dei concorrenti. A un certo punto, la soprano ha detto: “Siete più belli in piedi“, riferendosi a Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo sedute vicino a Manuel Bortuzzo (che è sulla sedia a rotelle). Un grande momento di imbarazzo. Gelo totale.

Anche Davide Silvestri si è cimentato nell'opera canora guidata da Katia Ricciarelli, che si è resa protagonista di un'altra gaffe quando gli ha dato del "paralitico". Silvestri è rimasto fermo per un brutto mal di schiena ed ha perso una partita a biliardo per l'impossibilità di muoversi. Adesso la Rete chiede la squalifica di Katia. “Abbiamo pensato di mandare una carezza, un abbraccio a tutti voi che ci seguite, ma soprattutto alle nostre famiglie“, ha detto Manila Nazzaro che è tornata a fare la conduttrice all'improvviso. Ma Valeria Marini, primadonna del Bagaglino, ha voluto aggiungere: “Siamo qui per condividere con voi un momento speciale“. Dopo queste premesse, per i concorrenti del Grande Fratello Vip è arrivato il momento di esibirsi. Alla fine del coro natalizio hanno esclamato: “Buon Natale a tutti!".

