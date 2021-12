Gf Vip, Valeria Marini spietata: "Mi ringrazi in questo modo?". Cosa scodella sul passato di Nathalie Caldonazzo

28 dicembre 2021 a

Tutti contro tutti. E al Gf Vip arriva lo “sbrocco stellare” - come dice Davide Maggio. A Valeria Marini arriva un’accusa pesantissima: la Caldonazzo le dà della “pazza”. Colpa, forse, della tensione per la nomination (la Marini e Urtis sono in gara al Grande Fratello Vip insieme). La new entry Nathalie Caldonazzo, viene presa di mira da Valeria. “Sei fuori luogo da quando sei arrivata. (…) ‘Tu sei pazza a me’? Nessuno si è mai permesso di dirmelo, capito. E poi hai detto: ‘Speriamo che te ne vai stasera’. L’ha sentito, Giacomo. Sei appena arrivata, ma porta rispetto… che sei lì che offendi, hai offeso”, dice la Marini.

Poi chiosa: “Questo è il ringraziamento per averti aiutato“. Insomma la Marini è nera, sbotta. “Io c’ho un carattere, sono buonissima. Non ho avuto mezza discussione con nessuno. Sei arrivata tu e hai cominciato a offendermi. Io non sono in competizione con nessuno, ricordati. Tanto meno con te. Ma a me ’sei pazza’ non me lo dici, perché è un offesa“, continua. “Mi sta addosso da quando è arrivata, ogni cosa (…) Mi sono offesa. Poi ha detto ‘Speriamo che te ne vai’. (…) Sono stanca anche io eh. (…) Lei è arrivata da una settimana. Ma cosa vuole?“.

La showgirl alla fine giunge alla conclusione: “Senti, non devi più parlare di me“. La Caldonazzo, però, resta sulle sue e non sembra arrabbiata più di tanto con la Marini. “Stai attenta tu. Sai cos’è? Un film già visto questo. Se hai preso ispirazione da qualcuno non hai il carattere per farlo. Comunque tutto ma le offese non si fanno. (…) Comunque basta, non voglio disturbare gli altri“, conclude la Caldonazzo.

