Uomini e Donne, "sono stato a letto con lei". Bomba su Tina Cipollari, il super-vip vuota il sacco (e lei non smentisce). Il nome

Che bomba, quella sganciata su Tina Cipollari, la protagonista di Uomnini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Una bomba emersa durante il Gf Vip, dove impazza Giucas Casella. Il punto è che nel corso di una puntata del reality, l'illusionista ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver frequentato proprio l'opinionista di Uomini e Donne.

Il tutto è avvenuto durante un confronto con Patrizia De Blanck, vecchia fiamma proprio di Casella: "Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti", ha affermato.

A quel punto è intervenuto Signorini: "Giucas, ma che sei andato anche con Tina Cipollari?". E lui: "Lei lo sa benissimo, lasciamo perdere però... è una cosa vecchia".

Ora, però, arriva la replica della diretta interessata. Tina Cipollari infatti ha detto la sua verità in un'intervista al settimanale Vero, dove ha affermato: "Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?". Insomma, una smentita che, però, non sembra delle più "accanite". C'è forse del vero?

