Uomini e Donne, Andrea Nicole: "Soddisfa ogni bisogno", il dettaglio spinto del fidanzato

Sembra procedere a gonfie vele la relazione tra Andrea Nicole e Ciprian Aftim, nonostante le polemiche, anche feroci, che si sono scatenate per il modo in cui sono usciti da Uomini e Donne. I due si stanno vivendo lontani dalle telecamere da diverse settimane e si stanno godendo il periodo delle feste, uno dei più belli dell’anno, per quanto intaccato dalla situazione Covid.

Fin dal primo giorno Ciprian è apparso molto coinvolto da Andrea Nicole. Nelle ultime ore ha voluto farle una dedica sui social, pubblicando una foto che li ritrae insieme e allegando una citazione di Goethe: “Una donna e un bicchiere di vino soddisfano ogni bisogno. Chi non beve e non bacia è peggio che morto”. Insomma, i due stanno facendo sul serio, come confermato anche da Andrea Nicole, che ha rivelato come le cose stiano andando bene, al punto che l’obiettivo a medio termine è addirittura quello di andare a convivere.

Chissà cosa pensano gli opinionisti di Uomini e Donne, che hanno dato parecchio addosso ad Andrea Nicole e Ciprian per il fatto di aver infranto alcune regole fondamentali del programma: alla fine però il loro legame sembra forte e soprattutto male, quindi il programma di Maria De Filippi ha comunque raggiunto il suo obiettivo principale.

