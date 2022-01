Guenda Goria sbarca su Rai1 come inviata di "Top - Tutto quanto fa tendenza". Sabato la prima puntata

Francesco Fredella 05 gennaio 2022 a

La prima puntata è ai nastri di partenza. Si parte sabato 8 gennaio in seconda serata - alle 0.10 - su Rai Uno: torna su Rai Uno "TOP - Tutto quanto fa tendenza", il magazine dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all'eccellenza del Made in Italy.

Tante le novità di questa edizione, a partire dalla squadra, guidata da Greta Mauro che in ogni puntata accompagna il team degli inviati da una città diversa: Venezia, Napoli, Roma, Firenze, Milano.

Dai grandi eventi della moda alle tendenze dell’abbigliamento, dagli accessori più cool all’artigianato più esclusivo, e non solo. Grande sorpresa nello squadra del programma: Guenda Goria ( inviata ) che ci fa scoprire gli aspetti del lifestyle griffato Italia, ma soprattutto Milano.



L'arrivo di Guenda Goria, che lo scorso anno ha partecipato al Gf vip, è sicuramente una delle ultime novità. Dietro la macchina da presa ci sarà il suo futuro marito, Mirko Gancitano (affermato regista e film-maker). Una nuova avventura per entrambi che hanno promosso in lungo e largo il made in Italy in ogni forma. A quanto pare Mirko e Guenda si sposeranno a breve: la data ancora non è stata ufficializzata, ma la proposta di matrimonio sì. Una favola che sta per continuare. Giorno dopo giorno.

