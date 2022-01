C'è posta per te, il marito a letto con la cugina della moglie? Mara Venier lo demolisce con 3 parole: clamoroso

09 gennaio 2022 a

Riprende C'è posta per te, lo storico programma di Maria De Filippi, tornato in onda su Canale 5 sabato 8 gennaio. E in studio si parla di una spinosa storia di corna familiari: la vittima dei tradimenti è stata Alessia, che ha subito gravi mancanze di rispetto dal marito Giovanni che andava a letto con la cugina di lei. E quando la donna lo ha scoperto ha lasciato il compagno, che però ha provato ad evitare il crac implorandola. Ma niente da fare. "Non mi fido più", ha tagliato corto lei.

E un commento su tutta questa vicenda è piovuto anche da Mara Venier, conduttrice di Domenica In, che ha commentato un post su Instagram di Trash Italiano. "Non era la zia...", ha scritto laconica Zia Mara, giocando proprio sul suo soprannome, tentando di sdrammatizzare una situazione pesantissima. Un commento ironico che ha fatto incetta di like.

Intanto, in studio, Giovanni ha provato in tutti i modi a convincere la moglie: "“Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe", piagnucolava il fedifrago. Ma niente da fare, Alessia lo ha rifiutato. Aggiungendo anche in chiusura il carico da novanta: "Avevo perso il bambino, avevo bisogno di lui e non c’è stato. Mentre stavo male non c’era. Mi sono anche sentita in colpa perché pensavo che avesse un’altra per delle mie mancanze. Aveva bisogno lei di lui, non la moglie che stava soffrendo per il figlio". Demolito...

