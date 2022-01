Uomini e Donne, Tina Cipollari-choc: "Natura poco generosa. Cosa si infila nelle mutande per...". Dimensioni, il vip umiliato

07 gennaio 2022 a

Fino a lunedì 10 gennaio, Uomini e Donne è in vacanza. Insomma, stop per le feste anche per la corazzata di Canale 5, lo storico dating-show condotto da Maria De Filippi. Ma se il programma è fermo, non si può dire altrimenti dei suoi protagonisti. Per esempio Gianni Sperti e Tina Cipollari, che si sono punzecchiati con ironia nel giorno dell'Epifania.

Ad aprire le danze è stato l'ex marito di Paola Barale, che ha scritto un messaggio alla storica opinionista: "Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana". Prontissima la risposta di Tina Cipollari, come sempre velenosa: "Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa", conclude tagliente.

Insomma, la Cipollari fa ironia sulle "dimensioni" di Gianni Sperti, i riferimenti insomma sono molto chiari, tutt'altro che vaghi. Per inciso lo scambio di battute è stato poi reso pubblico proprio da Gianni Sperti, che ha pubblicato la conversazione in una story su Instagram. Senza rancore, ovviamente, dato che il rapporto tra i due è più solido che mai: un'amicizia vera, tra battute e freddure, che dura da anni anche ben lontana dalle telecamere.

