GfVip, Katia Ricciarelli fuori controllo: "Ti tiro uno schiaffo"

Francesco Fredella 13 gennaio 2022 a

a

a

Kati Ricciarelli ancora una volta protagonista di uno scontro. E al Gf vip, dopo le raccomandazioni del conduttore, non s'arrestano le polemiche. Stavolta la soprano prende di mira Davide Silvestri. E volano parole grosse. “Ti tiro uno schiaffo”, dice la Ricciarelli che perde le staffe. La tranquillità, ormai, sembra non esserci più.

"Punto di non ritorno, non esisti più": Nathaly Caldonazzo brutalizza Katia Ricciarelli, caso al GfVip



L'urgano Katia Ricciarelli torna ad abbattersi nella casa. Stavolta, però, non ce l'ha con Lulù Selassiè, Nathaly Caldonazzo o Miriana Trevisan, ma con Davide Silvestri. Secondo il portale Biccy.it, scherzando con Barù, l'avrebbe chiamata ‘vecchietta’. “La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo…”, ha detto Katia rivolgendosi - visibilmente arrabbiata - a Davide. E poi: “Maleducato, questa non te la perdono”. Insomma, un fiume in piena e tante, forse troppe emozioni, che stanno mettendo a dura prova tutti i concorrenti del Grande Fratello vip. “Bisogna stare attenti a quello che si dice…”, ha continuato. “Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano…”

"Sto vedendo cose che non mi piacciono". GfVip, la stoccata di Laura Freddi

Nella casa del Gf vip, adesso, sembra che i concorrenti seguano la legge del taglione: "Occhio per occhio, dente per dente". E tutto questo non piace al conduttore, che nei giorni scorsi, è tornato a rimproverarli qualche giorno fa. Poi il "mea culpa", a quanto pare è servito a poco. I nervi sono tesi, la casa è una polveriera. Oggi più che mai, però, si tratta di una clamorosa spaccatura che starebbe mettendo a dura prova tutti i concorrenti del GF vip.

"Sapete cosa le manca?". Luxuria choc su Katia Ricciarelli, terrificante allusione sessuale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.