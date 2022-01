GfVip, la stoccata di Laura Freddi: "Sto vedendo cose che non mi piacciono"

09 gennaio 2022 a

a

a

“Sto vedendo che nella Casa accadono cose che non mi piacciono”. Laura Freddi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha detto la sua sul GfVip. La showgirl, infatti, sta sostituendo momentaneamente Sonia Bruganelli come opinionista del reality di Canale 5. A tal proposito, non ha nascosto le difficoltà del ruolo di opinionista, ma ha ammesso che si tratta comunque di un lavoro che le piace. Inoltre, si è definita un’opinionista “non velenosa o pungente” perché il suo carattere anche nella vita è così.

"Arisa? Una cosa che nessuno sa". Rudy Zerbi choc, la confessione: "Cosa mi ha scritto di nascosto"

Secondo alcuni, c'è qualcosa dietro il fatto che sia stata scelta proprio la Freddi per sostuire Sonia Bruganelli. Stando a diverse voci, infatti, le due sarebbero perennemente ai ferri corti a causa del passato di Laura con Paolo Bonolis. In realtà a Verissimo la Freddi ha spiegato che nulla di ciò è vero. Anzi ha rivelato che Sonia è stata felicissima del suo arrivo al GfVip: “Non c’è mai stata competizione. E’ nata una complicità inaspettata che ci ha rese complici”.

Dramma-Covid per Maria De Filippi, la puntata di Amici si apre così: sconcerto in studio (e pesanti sospetti)

A proposito dell’arrivo al GfVip, poi, la showgirl l’ha definito una boccata d’ossigeno. La Freddi infatti è assente da un bel po’ di tempo dalla televisione. Ha spiegato di avere scelto di dedicarsi a sua figlia e di seguirla in ogni piccolo passo, facendo anche delle rinunce qualche volta, che però non le sono mai pesate. Poi ha concluso: “Adesso devo dire che il lavoro mi manca. Mi piacerebbe tornare a realizzarmi”.

"Devo far entrare il medico?". Maria De Filippi preoccupata per Alessandra Celentano, caos in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.