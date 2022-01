Gf Vip, Sonia Bruganelli incenerisce Nathalie Caldonazzo: "L'aereo privato me lo pago io". Soldi, rovinosa rissa

Francesco Fredella 18 gennaio 2022 a

a

a

Accade di tutto al Gf vip, nella puntata del 17 gennaio. Scintille in diretta, liti e confronti. Sempre a ritmi serrati. Lo scontro, adesso, è tra Nathalie Caldonazzo e Sonia Bruganelli. La prima dice: "Sei stata tu a giudicarmi". Una frecciata all'opinionista che affila le armi. La Caldonazzo continua: "Non sai il lavoro che ho fatto". La spaccatura improvvisa arriva quando Sonia Bruganelli dice di preferire il gruppo capitanato da Katia Ricciarelli e dà l’impressione di aver sminuito l’altro guidato da Nathalie Caldonazzo. Perché la casa, non dimentichiamolo, è praticamente spaccata in due.

Braccia al cielo e linguaccia? Raimondo Todaro, il gesto che scatena il caos: ecco come lo spiega | Guarda

Nathalie, nei giorni scorsi, aveva detto a proposito della moglie di Bonolis: "Mi sembra che ce l’abbia con me, facesse quello che vuole, non so nemmeno chi è". Ovviamente poco dopo arriva la risposta della Bruganelli, che dice: "Non voglio entrare nella dinamica, credo che un po’ mi conosca, è venuta tanto tempo fa, avevo una linea di abbigliamento di vestiti, personalmente non ci conoscevamo, c’è stata una cosa non poco carinissima, in quanto Nathalie Caldonazzo, voleva un cadeau. Il regalo non era previsto”.

"Se ne deve andare?". Maria De Filippi sbotta: chi rischia la cacciata dallo studio di Canale 5

Un botta e risposta senza tregua. La Caldonazzo prosegue: “Mi hai fatto pagare 80 euro ma va bene”. E spunta, ancora una volta, l'aereo privato che la Bruganelli utilizza per andare in vacanza (con i soldi che guadagna, del resto non deve dare conto a nessuno). "Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro, ancora lì stai?”, rimarca la moglie di Paolo Bonolis. Ma Nathalie continua a pungere l’opinionista: “Non sei stata carina, non sai il lavoro che ho fatto nella mia vita, prima di sparare sentenze magari!”.

"Zerbino, cornuta, che razza di roba sei": Tina Cipollari distrugge Gemma Galgani, orrore dalla De Filippi

La replica, in questo duello a distanza, arriva di nuovo dalla Bruganelli. “Ti auguro di trovarlo ma poi te lo devi tenere!”, dice ancora. La Caldonazzo, però, va giù pesante nei confronti della moglie di Bonolis: “Troverò anche io qualcuno con un aereo privato pronto a portarmi in giro”, precisando: “Meglio se non dicevi che viaggiavi con gli aerei privati!”. E l'opinionista sbotta di nuovo: "A me dispiace parlare di te, rafforza la tua rabbia nei miei confronti, sono diciassette anni che faccio un lavoro. Te lo auguro di trovarlo ma poi te lo devi tenere! Ti auguro tutto il successo del mondo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.