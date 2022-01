GfVip, Barù e le sue "misure intime": gossip umiliante su "dimensioni ed efficacia"

17 gennaio 2022 a

C'è un superdotato nella casa del Grande Fratello Vip, anche se per il momento pare non essersene accorto nessuno. Lo assicura Alberto Dandolo, esperto di gossip "porcino", su Dagospia: sarebbe Barù, comico famoso, più che altro, per essere nipote di Costantino Della Gherardesca e per aver rischiato in un paio di settimane la squalifica almeno una mezza dozzina di volta per qualche battutaccia un po' troppo compromettente e scorretta.

Una delle ex "fidanzate" di tal Barù, attuale concorrente del Gf ip - sussurra Dandolo con la consueta malizia -, pare abbia sminuito a Milano in un locale pubblico e dinanzi a molti testimoni quella che, come cantava De André, è tra le sue 'virtù la più indecente'". Insomma: le misure potrebbero non essere il problema, quel che certo è che il risultato non sarebbe all'altezza delle aspettative. "Questione di efficacia o di dimensioni? Ah, non saperlo...", domanda sibillino il giornalista.

Il diretto interessato, in compenso, non ha remore a confessare le proprie inclinazioni sessuali alle stupefatte coinquiline della casa di Cinecittà. Qualche ora fa, in un colloquio molto franco con "la principessa" Jessica Selssiè, se ne è uscito con la seguente rivelazione: "Oggi sono fluido. Prendo quello che viene. Nel senso che mi piace l’anima delle persone". Eterosessuale? Omosessuale? Che importa? Nella sua biografia sentimentale, spiccano le storie con la conduttrice Victoria Cabello e la super top model Maria Carla Boscono. Che, almeno per il momento, non sembrano essersi mai lamentate del lato più intimo del partner.

