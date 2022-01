Amici 21, Alessandra Celentano umiliata da Raimondo Todaro: "Cerco un fidanzato per lei, deve...". Cala il gelo

Francesco Fredella 24 gennaio 2022 a

Celentano contro Todaro. Ad Amici, durante l'ultimo appuntamento, non mancano colpi di scena. Raimondo Todaro e Alessandra Celentano infiammano lo studio della scuola del talento più famosa della tv. Lo scontro, stavolta, si consuma a distanza dopo la fine della puntata: Todaro, ex ballerino di Milly Carlucci, continua a scatenare l'ira sul web. Perché, stavolta, Todaro va sul pesante. Cosa è accaduto? Nel giorno in cui viene registrata la puntata di Amici, Todaro festeggia il compleanno ed chiede ironicamente a Maria di regalargli un modo per “calmare” la Celentano. “Oggi è il mio compleanno, vorrei farle un regalo. Ho bisogno del tuo aiuto, ci servirebbe h24 un bel corteggiatore dei tuoi di Uomini e Donne che la tiene impegnata”, scrive sui social.

E poi l'exploit: una foto in cui Todaro ritocca l'immagina della Celentano a mo' di tronista di Uomini e donne. Succede di tutto sui social. “Sto aprendo dei casting per Amici. Cerco un bel fidanzato per la mia cara amica Alessandra Celentano. I requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi 2- deve essere alto almeno 1.75m 3- non deve indossare collane, bracciali, orecchini né avere tatuaggi in vista, smalto alle unghie e piercing. Infine la cosa primaria 4- deve sempre dire “maestra ha ragione lei” parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio”, scrive ancora il ballerino siciliano.

Todaro e la Celentano litigano per Mattia Zenzola, uno degli allievi dell’ex ballerino di Ballando con le Stelle. Il ragazzo rischia di essere eliminato dal talent show per colpa di un infortunio. “Finché il medico non mi dice che deve tornare a casa, io aspetto fino alla settimana prima del serale. Decido io, quello che dici tu mi scivola addosso”, dice Todaro mettendo in riga la Celentano.





