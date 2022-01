Uomini e Donne, "un libro alle Maldive": Sonia Lorenzini mostra il lato B così, roba da impazzirci

24 gennaio 2022 a

Sonia Lorenzini è in vacanza. Si è regalata qualche giorno alle Maldive con il suo amico Davide Cechiello. La tronista di Uomini e Donne Dall'incontro ravvicinato con lo squalo all'uscita per fare snorkeling, dai tramonti sul mare ai bagni in piscina, racconta tutto ai suoi follower senza tralasciare qualche posa sexy e maliziosa.

In topless si fa immortalare di schiena mentre legge un libro in acqua, con il lato B sottolineato dal tanga. Voglia di provocare e sedurre, ma anche un invito a guardare oltre le apparenze: "Un buon 70 % delle persone in questa foto vedrà solo un corpo e una schiena nuda…Ecco, do priorità alla restante parte che è quella fetta di persone che piace a me… quella che riesce a vedere in una foto come questa un po' di poesia", scrive sul suo profilo Instagram.

Spesso e volentieri l'influencer inquadra anche i paesaggi, i tramonti, la natura, gli animali. Insieme a Cechiello si gode ogni istante immersa nella natura, immortala i paesaggi e gli scorci da sogno, inquadra le razze che si spingono fino a riva e fotografa i paguri. Non trascura nessun dettaglio, anche se dice di tenere a bada la sua voglia di condivisione: "Non vorrei farvi rosicare troppo..."

