Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci mai così feroce: "Ti tiene buona solo per venderti le auto", demolito Francesco Oppini

“Da oggi parlo io”: Elisabetta Gregoraci ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. E così ha pubblicato una serie di storie su Instagram scagliandosi contro alcuni dei suoi ex coinquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Uno dei primi messaggi è stato: “Indovina chi è quel finto amico che ti tiene buona solo per venderti le macchine…”. Le parole della showgirl hanno subito scatenato la curiosità dei fan. In molti hanno pensato che la Gregoraci si stesse riferendo a Francesco Oppini, visto che il suo lavoro è proprio quello di vendere auto. Ma l’ex inquilina non si è spinta oltre.

Nelle storie successive, poi, la showgirl ha attaccato duramente altri due ex compagni, Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis. Ha postato una foto di loro due insieme e ha scritto: “Dio li fa poi li accoppia”, con tanto di emoji di un serpente.

L’ultimo a entrare nel mirino di Elisabetta Gregoraci è stato Enock Barwuah, altro ex concorrente del GfVip e fratello di Balotelli. La showgirl ha pubblicato una foto del giovane commentando: “Smetti di scrivermi altrimenti pubblico tutto ciò che mi hai scritto fino a questo momento…”. La raffica di commenti al vetriolo da parte della showgirl ha fatto sospettare a qualcuno che il suo account Instagram fosse stato hackerato. La Gregoraci allora ha voluto eliminare ogni dubbio e ha risposto così ai suoi follower: "Nel 2021 se uno dice quello che pensa deve per forza essere stato hackerato?".

