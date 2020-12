Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini squalificata? "Cag***a str****a, ora...", drammatica raffica di insulti

23 dicembre 2020 a

"Cagna, str***a". Nuovo caso al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5. A rischiare la squalifica è Sonia Lorenzini, ex di Uomini e donne entrata in corso d'opera nella casa di Cinecittà. Nominata da Adua Del Vesco (al secolo Rosalinda Cannavò), la Lorenzini ha avuto letteralmente un crollo nervoso travolgendo la coinquilina a suon di insulti. "Cagna, str***, vipera, le faccio cadere tutte le maschere", si è sfogata con gli altri concorrenti dopo aver rinfacciato a Rosalinda di averla difesa e sostenuta durante i battibecchi con Dayane Mello, la modella brasiliana unita ad Adua/Rosalinda da tenera amicizia. Una dimostrazione di sensibilità che a suo dire avrebbe meritato ben altro trattamento. E ora rischia la squalifica a furor di popolo. Pardon, telespettatori via social.

