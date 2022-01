C'è posta per te, impensabile Maria De Filippi: "Ne ho altre otto", la 'proposta indecente' al 92enne Stefano

30 gennaio 2022 a

Una trovata eccezionale, quella di Maria De Filippi a C'è posta per te, il programma di Canale 5 andato in onda ieri sera, sabato 29 gennaio. La conduttrice infatti si inventa quella che TvBlog ribattezza "la busta a puntate".

Procediamo con ordine. Il punto è che il protagonista di una delle storie della quarta puntata è stato il signor Stefano, 92 anni, che, nell’edizione dell’anno scorso, chiamò il programma di Canale 5 per cercare la signora Elena da cui, però, ricevette un secco no. E così ecco che Stefano è tornato: ora vuole sposarsi. Dunque, via al "casting" con una sfilata di possibili candidate, tra cui una signora quasi centenaria. Ma neppure in questo caso, Stefano ha avuto fortuna: busta ancora chiusa.

Ma non è ancora finita: la De Filippi ha infatti rivelato che l'anziano signore potrà tentare con addirittura altre otto potenziali spose. "Ne ho trovate altre otto, ci provo...", ha sussurrato la conduttrice. E insomma, la storia del signor Stefano avrà, come minimo, una terza parte. O, più probabilmente, numerose altre puntate. L'ultimo colpo di genio della De Filippi...

